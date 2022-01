Crede di aver vinto 135 milioni con un ‘6’, poi l’amara sorpresa: era un errore di stampa del giornale

Si è sentito milionario per una notte, fino a quando non ha saputo dell’amara sorpresa al suo risveglio. È la storia di Francesco Ventresca, 83 anni, ambulante di frutta al mercato di Sulmona (L’Aquila). L’uomo ha controllato i numero da lui giocati con quelli estratti, pubblicati su un quotidiano. Da lì la scoperta che erano uguali: purtroppo, però, il giornale ha commesso un errore di stampa. L’ambulante, non avendo pc e non sapendo muoversi sul web, si è fidato di quei numeri e si è recato in edicola. Qui ha sempre fatto la sua giocata, di martedì: trenta numeri in cinque serie, spesa totale di 7,50 euro.

La delusione di Francesco

Quella sera, l’estrazione, non l’ha vista in tv. Il motivo lo spiega al Messaggero. “Per aprire la mia bancarella al mercato devo alzarmi alle 4 del mattino, vado presto a dormire“. Per questo il mercoledì ha comprato il quotidiano ed ha scoperto, soltanto dopo, l’amara sorpresa. Il valore del jackpot riportato, 136 milioni e 300mila euro, era errato (in realtà il jackpot era di 135 milioni). E dunque niente vincita.

“Mi hanno detto che non avevo vinto niente. Ho chiesto a mio genero di controllare su Internet e anche lui mi ha confermato che i numeri erano sbagliati“, dice con amarezza. Ora l’uomo pensa di rivolgersi a un avvocato per i danni.