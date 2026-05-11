Giro d’Italia a Napoli, il 14 maggio scuole chiuse in alcuni comuni della provincia

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Per il quinto anno consecutivo il Giro d’Italia farà tappa a Napoli. L’appuntamento è fissato per giovedì 14 maggio 2026, ma stavolta con una grande novità: l’arrivo della corsa rosa non sarà sul lungomare cittadino, bensì nella suggestiva Piazza del Plebiscito, scelta come traguardo finale della tappa.

La frazione partirà da Paestum e attraverserà diversi comuni tra le province di Salerno e Napoli prima dell’arrivo nel capoluogo partenopeo. I corridori entreranno nel Napoletano intorno alle 15.30, passando da Palma Campania, mentre l’arrivo a Napoli è previsto attorno alle 17.

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Nel Salernitano il percorso interesserà Paestum, Salerno, Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno. In provincia di Napoli, invece, il Giro attraverserà Palma Campania, San Paolo Belsito, Nola, Comiziano, Cimitile, Brusciano, Pomigliano d’Arco, Acerra, Cardito, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Afragola, Casoria e infine Napoli.

Intanto iniziano ad arrivare anche le prime disposizioni per le scuole. Al momento hanno annunciato la chiusura degli istituti per giovedì 14 maggio i comuni di Palma Campania, Casoria e Pomigliano d’Arco. Non si esclude però che nelle prossime ore possano aggiungersi anche altri comuni interessati dal passaggio della corsa, con eventuali sospensioni delle attività didattiche o uscite anticipate.