A Marano mogli, figlie e nipoti in corsa per la Regione: c’è anche Di Fenza

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
candidati regione marano
ono addirittura otto i candidati al consiglio regionale provenienti da Marano. A fare la voce grossa sono Campania Popolare e Forza Italia con ben due candidati a testa. La compagine politica, che propone Giuliano Granato alla presidenza, punta su Gabriella Luise e Biagio Nasti, che corrono in abbinata.

Gli azzurri, invece, puntano su Rosalba Carandente, nipote dell’ex assessore Teresa Giaccio,  e sull’ingresso all’ultimo minuto di Pasquale Di Fenza. Il consigliere regionale uscente, dopo essere stato espulso da Azione per l’ormai noto video con i tiktoker negli uffici del centro direzionale, è stato accolto dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello in Forza Italia.

Di Fenza ha così lasciato il campo libero, dove è invece in corsa Federica Maria Visconti: la figlia dell’ex sindaco Rodolfo Visconti figura, infatti, nella lista di Casa Riformista. Nella stessa coalizione anche Anna Garofalo, candidata nel Movimento 5 Stelle.

È però il centrodestra ad avere maggiore rappresentanza: nella Lega figura infatti Giuseppina Marciano, moglie dell’ex consigliere comunale Armando Sarracino. In Fratelli d’Italia, infine, spazio a Maddalena Turco.

 

 

