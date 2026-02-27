A Verona torna Anguissa, quando segna o serve un assist il Napoli è inarrestabile

PUBBLICITÀ

A Verona ci sarà. Dopo oltre 3 mesi lontano dal terreno di gioco, André-Frank Zambo Anguissa tornerà tra i convocati per la trasferta del Bentegoti. La sua assenza ha pesato moltissimo sugli equilibri della squadra di Conte, anche perché i dati raccontano una tendenza chiara: quando il camerunense segna o serve un assist, il Napoli ottiene quasi sempre il massimo risultato. Il bilancio complessivo parla di 23 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle 25 partite in cui il centrocampista camerunese ha inciso direttamente con un gol o un passaggio decisivo. In termini di punti, significa 70 su 75 disponibili, con una media di 2,8 a gara.

Nella stagione 2025/26 Anguissa ha messo a referto 4 gol e 2 assist nelle partite considerate. Il Napoli ha vinto contro Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter e Lecce. Cinque gare, cinque successi, 15 punti su 15.

PUBBLICITÀ

Nel 2024/25 il centrocampista ha totalizzato 5 gol e 6 assist nelle gare analizzate. Il Napoli ha conquistato nove vittorie contro Parma, Milan, Udinese, Genoa, Fiorentina, Verona, Atalanta, Juventus e Torino, oltre a un pareggio contro il Bologna. Il bilancio è di 28 punti su 30, con dieci risultati utili consecutivi quando Anguissa ha lasciato il segno.

Nel 2023/24 i contributi decisivi sono stati due assist, arrivati nelle vittorie contro Sassuolo e Monza. Due partite, due successi, per un totale di 6 punti su 6.

Nella stagione 2022/23, culminata con la conquista dello scudetto, Anguissa ha inciso con 3 gol e 5 assist nelle partite considerate. Il Napoli ha vinto contro Monza, Lazio, Torino, Udinese, Salernitana e Inter. Sei gare, sei vittorie, 18 punti complessivi.

L’unica eccezione significativa risale al 2021/22: due assist, una vittoria contro il Genoa e una sconfitta contro l’Empoli, per 3 punti su 6.

Complessivamente, il dato conferma un impatto diretto sui risultati. A questo si aggiunge un altro elemento statistico: con Anguissa in campo il Napoli viaggia a una media di 2 punti a partita, mentre senza di lui la media scende a 1,87. Una differenza che, proiettata sull’intera stagione, può incidere in maniera rilevante sulla classifica finale.

I numeri non esauriscono il contributo del centrocampista, ma delineano un quadro preciso: quando Anguissa entra nel tabellino, il Napoli aumenta sensibilmente le probabilità di vittoria.