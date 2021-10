Con sentenza depositata oggi, 28/10/2021, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto ad Arturo Borrelli il risarcimento di tutti i danni causatigli dagli abusi sessuali subiti, 30 anni fa, dal sacerdote Don Silverio Mura.

“Ce l’abbiamo fatta, ci sono voluti 30 anni ma alla fine è arrivata la giustizia. È una sentenza storica, un giorno estremamente importante per tutte le vittime della pedofilia clericale. Per questo sono davvero emozionato”, – commenta un commosso Arturo Borrelli.

Don Mura è stato processato dal Tribunale di Pavia per aver utilizzato un nome fasullo (don Saverio Aversano) per trovare ospitalità presso una congregazione nel pavese proprio per sfuggire alle accuse di abusi sessuali nei confronti di Borrelli e di altre persone.

“Il tribunale ha condannato Don Mura e l’istituto scolastico (gli abusi ebbero inizio all’interno della scuola media di Ponticelli frequentata da Arturo) a risarcire il mio assistito per i danni causati dagli abusi ricevuti”,– conferma l’avvocato Carlo Grezio, rappresentante legale di Arturo Borrelli.

Sta per iniziare (il prossimo 28 ottobre) presso il Tribunale di Pavia il processo contro don Silverio Mura, accusato di aver utilizzato un nome fasullo (don Saverio Aversano) per trovare ospitalità presso una congregazione nel pavese. Il sacerdote, accusato di pedofilia da più persone nel napoletano, era irrintracciabile da circa un decennio, dopo che la Rete L’abuso lo denunciò per presunte violenze sessuali ai danni di un suo assistito, Arturo Borrelli e, per la sua inopportuna presenza come insegnante di religione, presso la scuola alberghiera di Cicciano.