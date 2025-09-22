Accoltellate nella rissa a San Giorgio a Cremano, ferite 3 donne

PUBBLICITÀ

Una rissa tra donne per futili motivi è finita con tre di loro accoltellate e ferite. L’episodio violento è avvenuto la scorsa notte in contrada Patacca a San Giorgio a Cremano, una strada al confine con Ercolano. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia del commissariato di San Giorgio a Cremano, che sta indagando sull’episodio, alla rissa avrebbero partecipato 6 donne.

Tre di loro, di 25, 27 e 37 anni, tutte imparentate tra loro, avrebbero avuto la peggio e sarebbero state colpite dalle altre tre con delle coltellate. Le vittime sono state medicate per le lesioni all’Ospedale Maresca di Torre del Greco e poi dimesse.

L’altra rissa a San Giorgio a Cremano

La notte dell’otto settembre la la Polizia di Stato ha denunciato 4 persone, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, per rissa. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per una segnalazione di tre 18enni giunti con ferite d’arma da taglio.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che i 3 ragazzi, nella tarda serata, erano rimasti coinvolti in una lite avvenuta in piazza Troisi a San Giorgio a Cremano e scaturita da futili motivi. Inoltre, gli operatori hanno individuato una donna, madre di uno dei ragazzi, ed hanno accertato che la stessa aveva preso parte alla rissa. Per tali motivi, gli indagati sono stati denunciati dal personale operante.