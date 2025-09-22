PUBBLICITÀ
HomeCronacaAccoltellate nella rissa a San Giorgio a Cremano, ferite 3 donne
CronacaCronaca locale

Accoltellate nella rissa a San Giorgio a Cremano, ferite 3 donne

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Accoltellate nella rissa a San Giorgio a Cremano, ferite 3 donne
Foto di repertorio
PUBBLICITÀ

Una rissa tra donne per futili motivi è finita con tre di loro accoltellate e ferite. L’episodio violento è avvenuto la scorsa notte in contrada Patacca a San Giorgio a Cremano, una strada al confine con Ercolano. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia del commissariato di San Giorgio a Cremano, che sta indagando sull’episodio, alla rissa avrebbero partecipato 6 donne.

Tre di loro, di 25, 27 e 37 anni, tutte imparentate tra loro, avrebbero avuto la peggio e sarebbero state colpite dalle altre tre con delle coltellate. Le vittime sono state medicate per le lesioni all’Ospedale Maresca di Torre del Greco e poi dimesse.

PUBBLICITÀ

L’altra rissa a San Giorgio a Cremano

La notte dell’otto settembre la la Polizia di Stato ha denunciato 4 persone, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, per rissa. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per una segnalazione di tre 18enni giunti con ferite d’arma da taglio.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che i 3 ragazzi, nella tarda serata, erano rimasti coinvolti in una lite avvenuta in piazza Troisi a San Giorgio a Cremano e scaturita da futili motivi. Inoltre, gli operatori hanno individuato una donna, madre di uno dei ragazzi, ed hanno accertato che la stessa aveva preso parte alla rissa. Per tali motivi, gli indagati sono stati denunciati dal personale operante.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati