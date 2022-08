Accordo streaming tra Tim e Dazn: Serie A anche su Sky, ora si può

Sarebbe stato raggiunto un importante accordo tra Dazn e Tim in merito alla trasmissione della serie A. Come riporta Il Sole 24 ore, mancherebbe solo la firma all’accordo che porterebbe il nostro campionato ad essere visibile non più solo su Timvision. Dunque sarebbe stata superata l’esclusiva concordata lo scorso anno, ecco che l’app di Dazn potrebbe essere fruita anche su altri set top box e non solo quello di Tim. L’accordo è al vaglio del Cda Tim. Per concludere la partita servirà anche l’accordo con Sky, che potrebbe arrivare prima del via del campionato fissato per il 13 agosto.

La media company di casa Comcast ha avuto un ruolo importante in questa vicenda. L’intesa dovrebbe portare l’app di Dazn su Sky Q e sui canali all’interno della piattaforma Sky. In questo modo l’utente potrà vedere le partite della serie A con un unico decoder.

È ufficiale, Dazn aumenta i prezzi degli abbonamenti: 40 euro per la doppia visione

Dazn aumenta il prezzo dei propri abbonamenti. La prima questione da tener conto per gli utenti è quella della visione a distanza. Nel caso in cui due dispositivi diversi si trovino nella stessa casa, e dunque collegati sulla stessa rete domestica, il prezzo è di 29,99 euro e dovrà essere sottoscritto un abbonamento “standard”. Nel caso in cui si voglia vedere un contenuto sportivo live su due dispositivi ‘a distanza’, e dunque non sulla stessa rete wifi, sarà invece necessario sottoscrivere un abbonamento “premium” al costo di 39,99 euro mensili. In entrambi i piani di abbonamento l’utilizzo corretto della contemporaneità sarà permesso per le persone che appartengono al medesimo nucleo domestico.