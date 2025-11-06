PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaAccusati di estorsione per il clan Mallardo a Qualiano, Coppola e Giappone...
Senza categoria

Accusati di estorsione per il clan Mallardo a Qualiano, Coppola e Giappone assolti anche in Appello

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Accusati di estorsione per il clan Mallardo a Qualiano, Coppola e Giappone assolti anche in Appello
Accusati di estorsione per il clan Mallardo a Qualiano, Coppola e Giappone assolti anche in Appello
PUBBLICITÀ

La IV Sezione della Corte di Appello di Napoli ha confermato l’assoluzione per Vincenzo Coppola – nipote di Francesco Napolitano, boss del clan Mallardo – e per Pietro Giappone, nel procedimento relativo alla contestata estorsione a loro carico contestata e ai danni di una pescheria sul territorio di Qualiano

Il giudice di secondo grado ha infatti rigettato l’appello presentato dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, Sostituto Procuratore Antonella Serio, confermando integralmente il verdetto assolutorio già pronunciato in primo grado.
Secondo la Corte, come sostenuto dai due legali, non sono emersi elementi idonei a sovvertire l’esito dibattimentale precedente, non essendo stata raggiunta la prova del reato estorsivo come delineato nell’imputazione, né risultando dimostrata la sussistenza di condotte tipiche ascrivibili agli imputati, tali da integrare gli estremi della fattispecie contestata.
Vincenzo Coppola era assistito dall’avvocato Alessandro Caserta, mentre Pietro Giappone era difeso dall’avvocato Salvatore D’Antonio. La sentenza pone così un ulteriore punto fermo sull’assenza di responsabilità penale dei due imputati rispetto ai fatti oggetto di contestazione, sancendo – anche in appello – il principio di non colpevolezza.

PUBBLICITÀ

I fatti risalgono all’ottobre del 2016. Dalle indagini era emerso che Giappone e Coppola si sarebbero presso la pescheria e rivolgendosi ad un dipendente dissero: “mi hanno mandato gli amici di Qualiano, se ci potete mandare qualche regalo…”. La vittima rispose che era solo un dipendente, loro risposero. “Allora riferisci al tuo capo che siamo passati…”. Il dipendente riferì tutto al titolare il quale decise però di denunciare l’accaduto. Da qui le indagini che hanno portato al blitz e al processo che per i due si è concluso con un’assoluzione.

 

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati