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Addio a Luca Iannuzzi, volto noto della movida partenopea e re del Nabilah

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Addio a Luca Iannuzzi, volto noto della movida partenopea e re del Nabilah
Addio a Luca Iannuzzi, volto noto della movida partenopea e re del Nabilah
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Si è spento serenamente nella sua casa, circondato dall’affetto dei suoi figli, Luca Iannuzzi, imprenditore molto conosciuto e stimato nel panorama della movida napoletana. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito amici, collaboratori e quanti negli anni hanno condiviso con lui momenti di vita, lavoro e convivialità.

Titolare di locali simbolo come il Nabilah, ScottoJonno, Archivio Storico e altre realtà che hanno contribuito a definire il volto dell’intrattenimento tra Napoli e la costa flegrea, Luca era molto più di un imprenditore: era un punto di riferimento umano e professionale, capace di creare legami autentici con chiunque lo incontrasse.

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Fino all’ultimo ha dimostrato grande dignità e coraggio, affrontando il percorso della vita con consapevolezza e serenità. Ha scelto di vivere i suoi ultimi momenti nella tranquillità della propria casa, cercando di trasmettere ai suoi figli il senso naturale del ciclo della vita, senza paura né drammi.Tanti coloro che conservano un ricordo speciale di Luca, fatto di sorrisi, serate condivise e progetti. Sarà possibile tributargli un ultimo saluto domani, 22 aprile 2026, presso la chiesa di Chiesa della Madonna Assunta, adiacente alla piazza principale di Monte di Procida. Il rito funebre si terrà alle ore 16:30.

Un ultimo abbraccio collettivo per un uomo che ha lasciato un segno profondo nella sua comunità.

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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