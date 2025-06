PUBBLICITÀ

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, il presidente Aurelio De Laurentiis si è lasciato sfuggire una chicca sull’imminente arrivo all’ombra del Vesuvio di Kevin De Bruyne.

ADL ‘anticipa’ l’arrivo di De Bruyne al Napoli: “La trattativa partita già 3 mesi fa”

Chicca che, stando alle parole del presidente, ‘anticipano’ di fatto l’arrivo in azzurro del fuoriclasse belga:

PUBBLICITÀ

“L’operazione è nata tre mesi fa ma non è la più importante mai fatta da me. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, con una certa età. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso. Nessuno si aspettava la conferma di Conte in modo così veloce, quindi state tranquilli…”.

PUBBLICITÀ