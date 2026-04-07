ADL sul possibile ritorno di Conte in Nazionale: “Se me lo chiedesse, accetterei”

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Serata di gala a Los Angeles per il Napoli, protagonista della première statunitense di “Ag4in”, documentario dedicato alla conquista del quarto scudetto del 2025. L’evento, ospitato all’Egyptian Theatre di Hollywood, ha visto la partecipazione del presidente Aurelio De Laurentiis e della sindaca Karen Bass, oltre a esponenti del mondo sportivo e dello spettacolo.

A margine dell’evento il presidente azzurro ha parlato a CalcioNapoli24 anche della possibilità che Antonio Conte torni in Nazionale, anche a seguito delle parole sibilline rilasciate dall’allenatore dopo il Milan: “Lo libererei se mi chiedesse di tornare Ct? Penso che gli direi sì ma lui è intelligente e senza un interlocutore serio difficilmente accetterebbe di guidare una struttura disorganizzata”.

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Sulla governance federale, De Laurentiis indica una figura precisa: “Giovanni Malagò è perfetto per fare il commissario prima e poi il presidente di una nuova federazione”.

De Laurentiis poi ha commentato anche la vittoria contro il Milan: “Ho visto la partita a casa mia, straordinaria: abbiamo sofferto e poi gioito. Non c’era Hojlund, eravamo un po’ preoccupati, ma è stato utile per dimostrare che anche gli altri sono legati alla causa e possono portare comunque a casa il risultato”.

Le dichiarazioni di Conte sulla Nazionale post Napoli-Milan

L’attuale allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Milan e il sorpasso al secondo posto, non ha escluso un ritorno a Coverciano per rifondare la Nazionale.

“Non dimentichiamoci che negli ultimi tre mesi dell’anno scorso si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve. I media ora devono scrivere, ed è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri”, ha ammesso l’allenatore salentino.

Che poi ha spiegato perché si vedrebbe bene alla guida della Nazionale: “Ci sono già stato e conosco l’ambiente. Mi lusinga, perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello. Io ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi incontrerò con il presidente”.

ADL cittadino onorario di Los Angeles

Nel corso della serata, il presidente azzurro è stato nominato cittadino onorario di Los Angeles dalla sindaca Karen Bass. Questo il suo tweet: “Si è conclusa all’Egyptian Theatre una serata memorabile, con la Premiere americana di “AG4IN”. La sindaca, Karen Bass, mi ha proclamato cittadino onorario di Los Angeles. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar Steven Zaillian”.