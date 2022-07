Adl vuole evitare un Higuain-bis, super offerta a Koulibaly per rinnovare col Napoli

Nelle ultime ore si susseguono le voci di un interessamento della Juventus per Kalidou Koulibaly. Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, ieri ci sarebbe stato un incontro a Milano tra il dirigente Juve Federico Cherubini e Fali Ramadani, agente del difensore: il senegalese è la prima scelta di Allegri per rinforzare la difesa dopo l’addio di Chiellini e quello sempre più probabile di De Ligt. Secondo la Rosea, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro per convincere De Laurentiis a separarsi dal suo gioiello, il cui contratto scade tra un anno. Per il 31enne senegalese, invece, la Juventus sarebbe pronta a spingersi fino ai 6 milioni a stagione per i prossimi 3 anni.

CdS: “Adl ha pronta l’offerta per far rinnovare Koulibaly”

Secondo gli ambienti vicini al giocatore, però, KK non sarebbe troppo allettato dall’idea di diventare un “Higuain 2.0” e di “tradire” i propri tifosi con un passaggio alla Juve. Kalidou, d’altronde, è da sempre legato alla città di Napoli in un rapporto che va oltre il calcio. Per questo, infatti, preferirebbe una destinazione estera nel caso in cui non rinnovi e venga ceduto.

Il condizionale – mai come questa volta d’obbligo – è voluto. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Adl avrebbe calato il ‘jolly’ offrendo a Koulibaly un rinnovo di contratto a cifre record per quella che è la nuova linea societaria: “Prolungamento fino al 2027 alle stesse cifre del rapporto in scadenza nel 2023. Ovvero: 6 milioni di euro che dunque pareggiano il suo ingaggio attuale. Un autentico colpo di teatro che spazza via la maschera triste della crisi – non solo del calcio – e supera i limiti autoimposti dal club. E ora, la palla passa al giocatore. Che sente ancora addosso gli occhi affascinanti di Chelsea, Psg e Barça. Altroché: si o no, tic-toc”.