Afragola piange Martina Carbonaro, questa sera la fiaccolata in suo ricordo

L’Amministrazione comunale di Afragola, a seguito dei noti e tragici fatti di cronaca, che hanno visto vittima di femminicidio la giovanissima nostra concittadina Martina Carbonaro, organizza in Sua memoria per stasera 28 maggio 2025 una fiaccolata – con raduno a piazza Municipio alle ore 18,00 e partenza alle ore 19,00. Il corteo in marcia arriverà fino al complesso sportivo Luigi Moccia. Sono invitate le scuole del territorio di ogni ordine grado statali e paritarie, le associazioni, le parrocchie e la cittadinanza Tutta.

