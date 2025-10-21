Afragola, questioni di droga dietro l’agguato nel bar: chi sono i feriti

PUBBLICITÀ

Riprendono le tensioni criminali ad Afragola con l’agguato consumatosi ieri sera poco prima di mezzanotte. Questa notte i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nei pressi di un bar in via Sportiglione per il ferimento di 3 persone. Secondo le prime ricostruzioni dei militari, alcuni sconosciuti avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco ferendo un 18enne, Nicola Bassolino, e due 28enni: Antonio Patriciello e Federico Moccia. Nessuno ha precedenti di polizia. Due sono stati portati al Cardarelli, uno all’ospedale di Frattamaggiore. Rilievi a cura del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. 15 i bossoli rinvenuti sull’asfalto. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dei fatti che sono legati a questioni di droga.