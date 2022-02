Si brinda con il SuperEnalotto ad Afragola, gioca 4 euro e ne vince 216mila

Finisce ad Afragola, in provincia di Napoli, la più alta vincita ottenuta nell’ultimo concorso del Lotto, pari a 216.600 euro per effetto della quaterna 4-19-37-60 realizzata – come rende noto l’agenzia Agimeg – sulla ruota di Bari, a fronte di una giocata complessiva da 4 euro (1 euro sulla quaterna, 1 sul terno e 2 sull’ambo) con il Lottopiù.

Si tratta della seconda vincita più alta del 2022, alle spalle dei 600 mila euro vinti a Milano nel concorso del 22 gennaio, e di importo pari ad un’altra quaterna centrata a Napoli nel concorso del 25 gennaio. Nell’ultima estrazione, in luce anche i 90 mila euro vinti a Villa Castelli (BR) con una giocata sulla ruota di Torino, premio seguito da due vincite da oltre 62 mila euro realizzate a Gioia del Colle (BA) e a Staranzano (GO).