Aggressione choc in classe a Napoli, ragazzino preso a pugni e calci ai testicoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Drammatico episodio di bullismo all’Istituto Comprensivo “Volino Croce Arcoleo” a Napoli. Marco, alunno di Prima Media, sarebbe stato brutalmente aggredito da un compagno al culmine di un ciclo di vessazioni verbali.

​L’aggressione, consumatasi in classe nonostante la presenza di docenti, avrebbe visto Marco colpito con calci e pugni, riportando ecchimosi e un grave trauma ai testicoli. Il minore è stato curato al Santobono.

Assistita dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani, Rossella, la mamma del ragazzino, si è recata in commissariato dove ha depositato una denuncia nella quale sostiene che le violenze, scattate dopo una serie di pesanti offese, si sarebbero verificate malgrado fossero presenti due professori che, viene sostenuto, “erano al telefono” e sarebbero intervenuti in forte ritardo. Legali che hanno lanciato un appello urgente: “Non si può tollerare questa violenza. Le scuole devono intensificare i protocolli anti-bullismo”.

