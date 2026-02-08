PUBBLICITÀ
HomeCronacaAggressione choc nel carcere di Aversa, ingoia pile e picchia gli agenti
CronacaCronaca locale

Aggressione choc nel carcere di Aversa, ingoia pile e picchia gli agenti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Aggressione choc nel carcere di Aversa, ingoia pile e picchia gli agenti
Aggressione choc nel carcere di Aversa, ingoia pile e picchia gli agenti
PUBBLICITÀ

Episodio di violenza all’interno della casa di reclusione di Aversa. Lo denuncia il sindacato Osapp Campania, attraverso il segretario regionale Vincenzo Palmieri. Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 febbraio, un detenuto internato affetto da patologie psichiatriche, dopo aver ingoiato delle pile, è andato in escandescenza.

Aggressione choc nel carcere di Aversa, ingoia pile e picchia gli agenti

L’uomo ha colpito 6 agenti di polizia penitenziaria che tentavano di contenerlo e riportarlo alla calma nell’attesa dell’intervento del medico di guardia per le cure del caso. Il segretario regionale Osapp Palmieri sottolinea: “Il bollettino è stato davvero pesante, nella concitazione 6 poliziotti penitenziari sono dovuti ricorrere alle cure in ospedale per le contusioni subite nella circostanza. Come Osapp più volte abbiamo sollecitato il provveditore regionale e i vertici del Dap a non assegnare nella struttura normanna soggetti del genere poiché una casa di reclusione è inidonea per ospitare persone affette da patologie psiche che devono essere curate in strutture adeguate come Atsm o Rems”.

PUBBLICITÀ

Palmieri poi aggiunge: “Ciò nonostante, non ascoltando il nostro grido si continua ad assegnarli mettendo in serio pericolo l’incolumità degli operatori penitenziari e degli altri detenuti condizionando anche le posizioni giuridiche di questi ultimi nonché la sicurezza, condizione imprescindibile per garantire il trattamento. Ai colleghi va tutta la nostra solidarietà e un augurio di presta guarigione”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati