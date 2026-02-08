PUBBLICITÀ

Episodio di violenza all’interno della casa di reclusione di Aversa. Lo denuncia il sindacato Osapp Campania, attraverso il segretario regionale Vincenzo Palmieri. Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 febbraio, un detenuto internato affetto da patologie psichiatriche, dopo aver ingoiato delle pile, è andato in escandescenza.

Aggressione choc nel carcere di Aversa, ingoia pile e picchia gli agenti

L’uomo ha colpito 6 agenti di polizia penitenziaria che tentavano di contenerlo e riportarlo alla calma nell’attesa dell’intervento del medico di guardia per le cure del caso. Il segretario regionale Osapp Palmieri sottolinea: “Il bollettino è stato davvero pesante, nella concitazione 6 poliziotti penitenziari sono dovuti ricorrere alle cure in ospedale per le contusioni subite nella circostanza. Come Osapp più volte abbiamo sollecitato il provveditore regionale e i vertici del Dap a non assegnare nella struttura normanna soggetti del genere poiché una casa di reclusione è inidonea per ospitare persone affette da patologie psiche che devono essere curate in strutture adeguate come Atsm o Rems”.

Palmieri poi aggiunge: “Ciò nonostante, non ascoltando il nostro grido si continua ad assegnarli mettendo in serio pericolo l’incolumità degli operatori penitenziari e degli altri detenuti condizionando anche le posizioni giuridiche di questi ultimi nonché la sicurezza, condizione imprescindibile per garantire il trattamento. Ai colleghi va tutta la nostra solidarietà e un augurio di presta guarigione”.