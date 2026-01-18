Agguato al Rione Sanità, grave il 19enne Raffaele Pillo

PUBBLICITÀ

Ha solo 19 anni il più grave dei due giovani rimasti feriti questa notte in un raid avvenuto al Rione Sanità. Si tratta di Raffaele Pillo , residente a Giugliano, centrato da un proiettile al petto. Al momento il giovane si trova in Rianimazione all’ospedale Vecchio Pellegrini e le sue condizioni sarebbero gravi. Pillo era insieme ad un amico di 20 anni, Antonio Martusciello, quando i due sono stati centrati da colpi di arma da fuoco mentre erano al rione Sanità e in particolare mentre percorrevano via Sanità nei pressi dell’omonima piazza. Pillo è stato colpito in petto mentre l’amico ad un braccio. Ricoverato anche lui al Pellegrini, è stato dimesso intorno alle 6 del mattino. Tuttavia, a causa del forte dolore, è tornato in ospedale alcune ore dopo, verso le 10, ed è rimasto in osservazione. Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio. Le indagini sono state affidate agli uomini della squadra mobile (dirigente Giovanni Leuci) che avrebbero raccolto le prime informazioni stando alle quali i due sarebbero stati avvicinati da due motociclisti che avrebbero esploso contro di loro i colpi.