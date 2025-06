Sicario in azione al rione Sanità, la ricostruzione dell’agguato: colpiti due giovanissimi

PUBBLICITÀ

Si tratta di Vincenzo La Sala e Giulio Pirozzi, sono loro i due giovani feriti in un agguato nei pressi di un locale al rione Sanità.

Lì sarebbero stati avvicinati da due uomini in sella ad uno scooter che avrebbero esploso contro di loro dei colpi di pistola. I due giovani di 22 e 23 anni sono stati portati in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini: La Sala è stato colpito ad un fianco e trasferito successivamente all’ospedale di Caserta per essere sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza.

Pirozzi è invece stato centrato ad una gamba ed è stato ricoverato in codice rosso ma non in pericolo di vita. Sono in corso indagini per accertare movente e dinamica dell’agguato. Dai primi accertamenti è emerso che i due sarebbero stati attinti da un soggetto che, giunto a bordo di uno scooter, avrebbe esploso al loro indirizzo alcuni colpi d’arma da fuoco per poi darsi alla fuga.

Dinamica in fase di ricostruzione ad opera della Squadra Mobile che procede.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ