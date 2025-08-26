Agguato in strada ad Avellino, arrestato il 24enne dopo gli spari

PUBBLICITÀ

Giovedì scorso il personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione all’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di A.P, classe 2001 di Avellino. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avellino, su richiesta di questa Procura della Repubblica.

A seguito di attività di indagine è emerso che il ragazzo, lo scorso 14 agosto, alla via Leprino di Avellino, si rendeva verosimilmente autore dei reati di danneggiamento aggravato, porto abusivo di arma ed esplosioni pericolose. Nello specifico, il danneggiamento era attuato mediante l’esplosione di diversi colpi di arma da fuoco, provocando l’effrazione del vetro anteriore sinistro e parte della carrozzeria di un’auto, rendendola inservibile.

Espletate le formalità di rito, A.P. era condotto presso la propria residenza. L’attività di immediato contrasto ai crimini da parte della Procura di Avellino si inserisce in un contesto investigativo di maggiore ampiezza, teso ad infrenare gli eventi delittuosi, verificatisi negli ultimi giorni nella città capoluogo e nella provincia che hanno creato particolare preoccupazione tra i cittadini.