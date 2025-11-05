PUBBLICITÀ
Il silenzio dopo gli spari a Mugnano, si indaga dopo l’agguato contro ‘Peppaccio’

Di Pasquale Capasso
È un religioso silenzio quello che accompagna i rilievi da parte dell’Arma dei Carabinieri. L’aria che si respira nel rione zi Peppe di Mugnano è sospesa, carica di tensione a seguito della sparatoria che si è verificata a via Luca Giordano. Il ferito è Giuseppe Cipressa, alias Peppaccio, ex reggente del clan Amato-Pagano. 

I carabinieri della compagnia di Marano e i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in seguito all’agguato condotto ai danni di un ex esponente di spicco degli Scissionisti. Da una prima ricostruzione, ancora da verificare, ignoti a bordo o in sella di un mezzo, si sarebbero avvicinati al 64enne per poi sparare almeno 2 colpi d’arma da fuoco. Conosciuto nell’ambiente con il soprannome Peppaccio, Cipressa era a bordo della sua auto ed è stato colpito due volte.

Nuovo processo d’appello per l’ex reggente degli Amato-Pagano

