Agguato nel Napoletano, 37enne sparato in auto: proiettile a pochi centimetri dal cuore

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Un uomo di 37 anni, originario di Castello di Cisterna, è rimasto gravemente ferito nella serata di ieri mentre si trovava a bordo della sua auto. La vittima, identificata con le iniziali T.R., è stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco che lo ha colpito alla spalla sinistra, fermandosi nel torace a pochi centimetri dal cuore. Lo riporta Il Mattino.

Soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale Villa dei Fiori di Acerra, è stato successivamente trasferito d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverato nel Trauma Center. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

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Al momento i medici non hanno ancora potuto procedere all’intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude quella di un possibile regolamento di conti.