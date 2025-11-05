Agguato ai Quartieri Spagnoli per il video hot, preso il complice 17enne

PUBBLICITÀ

E’ stato individuato dai carabinieri di Napoli Centro il quinto componente 17enne del commando che lo scorso settembre nei Quartieri Spagnoli ha condotto un agguato nei confronti di 2 ragazzi. Il raid venne infatti ordinato dal ras del clan dei Quartieri Spagnoli e ad essere preso di mira fu il fidanzato della ragazza, incolpato di aver diffuso un video hot che ritraeva la giovane in atteggiamenti intimi.

Il commando sparò al giovane e a un suo amico 23enne mentre erano a bordo in una Smart. Il secondo si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il destinatario dell’ arresto, emesso dal gip del tribunale dei minorenni di Napoli è il E.Z. già detenuto.

Al minorenne viene contestato il reato di tentato omicidio in concorso aggravato dalle modalità mafiose. All’agguato E.Z. giunse però in ritardo dopo essersi travisato con un complice in un B&B messo a disposizione dalla ragazza e dopo avere coperto la targa dello scooter usato per recarsi sul luogo del raid.