Alessandra Celentano confessa: “Non faccio sesso da 13 anni, il motivo non è semplice”

Alessandra Celentano, storica insegnante di ballo di Amici, ha parlato a cuore aperto a “Belve”, in un’intervista. E ha confessato alla conduttrice Francesca Fagnani di non fare sesso da 13 anni. Dietro ciò, a sua detta, ci sono dei motivi ben precisi: “Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”, ha detto la Celentano. E non si è fatta attendere la risposta della Fagnani: “Vedrà adesso quante proposte…”.

ALESSANDRA CELENTANO: “LA MANCATA MATERNITA’ IL MOTIVO DELLA MIA SEPARAZIONE”

La Celentano ha toccato anche il tema della mancata maternità. “Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”.