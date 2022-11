Napoli. Rifiuta di lavorare per 140 euro a settimana: “Allora resta a casa e prenditi il reddito”

Sta spopolando sui social il video di una ragazza che risponde ad un annuncio di lavoro pubblicato su Subito.it dal gestore di un bar a via Cilea. “Cerchiamo ragazzo/a per aiuto banco bar e uscite esterne. Lavoro su due turni, 8-14 o 14-20. Riposo settimanale. Paga settimanale” recita la proposta. Ad un occhio attento, non sarà sfuggito che nell’annuncio manca la cifra dello stipendio. Per questo motivo, l’autrice del video – pubblicato su TikTok – contatta il titolare chiedendo delucidazioni in merito. “140 euro” le viene risposto. Ovviamente, si presume, tutto in nero.

La ragazza, @charlotte.mattein, spiega poi che anche uno dei suoi followers si è imbattuto nello stesso annuncio e anche lui aveva contattato Salvatore (il nome del titolare) per sapere a quanto ammontasse la paga. Il dialogo, in questo caso, prende però una piega diversa. Il ragazzo infatti, senza perdersi d’animo, fa notare che 140 euro settimanali, per 7 ore di lavoro giornaliere, non corrispondono ad una corretta retribuzione. “E che tipo di contratto è visto che mi offri 560 euro al mese?” chiede dunque il giovane “Stai a casa e prenditi il reddito” la risposta di Salvatore. “Tu sei geloso, voi e il reddito state cadendo malati – ha proseguito in chat il ragazzo -, ma perché non iniziate a pagare bene invece di prendervela con il reddito? Ti senti realizzato a sfruttare le persone, complimenti”. “Geloso? A 30 anni ho un’attività fiorente con tre dipendenti inquadrati e pagati, tu aspetta e spera a casa. Sfruttato sarai tu, che non hai mai lavorato e vivi per sentito dire” ha ribattuto l’offerente.