Portici piange Alessandra Romano: “Ha dimostrato che è possibile superare tutto”

Portici è in lutto per la scomparsa di Alessandra Romano, giovane scrittrice e giornalista, venuta a mancare prematuramente. A dare notizia della sua morte è stato il sindaco Enzo Cuomo, che in un post carico di commozione ha espresso il dolore dell’intera comunità cittadina, ricordandone il talento, la forza e l’amore per la vita.
Alessandra Romano aveva 30 anni. Originaria di Portici, era conosciuta per la sua passione per la scrittura e per le materie umanistiche, coltivata sin da giovanissima. Laureata in Lettere all’Università Federico II di Napoli, aveva trasformato la parola scritta nel suo rifugio e nel mezzo attraverso cui raccontare se stessa e il mondo, affrontando con coraggio la neurofibromatosi, diagnosticata quando aveva appena 17 anni. Una patologia che, nel tempo, le aveva causato sordità e alcune paresi, senza mai spegnere però la sua determinazione. Nel 2021 aveva pubblicato il romanzo “I fuggiaschi di Padova”, un’opera in cui affrontava i temi della malattia, delle barriere architettoniche, dell’indifferenza sociale, ma anche della tenacia, della solidarietà e dell’amore. I proventi del libro erano destinati alla ricerca sulla neurofibromatosi, a conferma del suo impegno civile e umano.
Il sindaco Cuomo ha ricordato Alessandra come una ragazza dalla “incredibile tempra”, sottolineando come, nonostante le difficoltà legate alla malattia, abbia dimostrato che “con l’amore per la vita è possibile superare tutto”.