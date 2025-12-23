Portici piange Alessandra Romano: “Ha dimostrato che è possibile superare tutto”

PUBBLICITÀ

Portici è in lutto per la scomparsa di Alessandra Romano, giovane scrittrice e giornalista, venuta a mancare prematuramente. A dare notizia della sua morte è stato il sindaco Enzo Cuomo, che in un post carico di commozione ha espresso il dolore dell’intera comunità cittadina, ricordandone il talento, la forza e l’amore per la vita.

Alessandra Romano aveva 30 anni. Originaria di Portici, era conosciuta per la sua passione per la scrittura e per le materie umanistiche, coltivata sin da giovanissima. Laureata in Lettere all’Università Federico II di Napoli, aveva trasformato la parola scritta nel suo rifugio e nel mezzo attraverso cui raccontare se stessa e il mondo, affrontando con coraggio la neurofibromatosi, diagnosticata quando aveva appena 17 anni. Una patologia che, nel tempo, le aveva causato sordità e alcune paresi, senza mai spegnere però la sua determinazione. Nel 2021 aveva pubblicato il romanzo “I fuggiaschi di Padova”, un’opera in cui affrontava i temi della malattia, delle barriere architettoniche, dell’indifferenza sociale, ma anche della tenacia, della solidarietà e dell’amore. I proventi del libro erano destinati alla ricerca sulla neurofibromatosi, a conferma del suo impegno civile e umano.

Il sindaco Cuomo ha ricordato Alessandra come una ragazza dalla “incredibile tempra”, sottolineando come, nonostante le difficoltà legate alla malattia, abbia dimostrato che “con l’amore per la vita è possibile superare tutto”.

Il post di cordoglio del sindaco di Portici, Enzo Cuomo

“Con grande dolore apprendo di una notizia che non avrei mai voluto avere, oggi abbiamo saputo della prematura scomparsa di Alessandra Romano. Una giovane porticese che ricorderemo per il Suo talento verso la scrittura e le materie umanistiche. Ho avuto in passato il piacere e l’onore di presentare un Suo libro: mi ha colpito fin da subito per quella forte passione che trapelava da ogni gesto e pensiero.

Nonostante le difficoltà legate alla sua malattia, Alessandra ha dimostrato che con l’amore per la vita è possibile superare tutto.

Portici piange una eccellente scrittrice e giornalista oltre che una ragazza dall’incredibile tempra. Alla famiglia di Alessandra un forte abbraccio a nome della Nostra comunità”.