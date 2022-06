Alex Belli e Delia Duran tingono il cagnolino di rosa, bufera sui social

Delia Duran e Alex Belli tornano a far parlare di sé, ma stavolta il Grande Fratello non c’entra. Il merito, se così si può dire, è tutto della loro cagnolina Bella, che la coppia ha pensato bene di trasformare in un idolo dei social tingendone il pelo di rosa.

Per il trattamento di bellezza la coppia si è rivolta a una boutique per cani che ha sottoposto l’animale, uno Spitz bianco, a un trattamento estetico: alla piccola infatti sono state tinte di rosa orecchie e coda, trasformandola in una specie di peluche.

Gli ex gieffini habbo chiarito che per la piccola Bella hanno optato per un «Pink Look», un prodotto «totalmente naturale, atossico e vegetale, completamente innocuo per i piccoli Amici!⁣». Ma nonostante la spiegazione, il web si è diviso tra chi ha apprezzato la trovata e chi invece ha criticato severamente la coppia.

«Non è un giocattolo, un po’ di dignità. Ma ormai…» scrive qualcuno. «Ma sono tossici quei colori sul pelo dei cani!! Ma c’era proprio bisogno?» replica un altro utente. Nel complesso il pubblico social non ha apprezzato il ritocchino beauty, ma almeno si è tornati a parlare di Delia e Alex.