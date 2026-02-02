PUBBLICITÀ
HomeSportAlisson Santos al Napoli: l'ultima operazione con lo Sporting risaliva a oltre...
Sport

Alisson Santos al Napoli: l’ultima operazione con lo Sporting risaliva a oltre 25 anni fa

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
Ultima modifica:
alisson santos napoli sporting precedenti operazioni
PUBBLICITÀ

Per l’ufficialità dell’ingaggio di Alisson Santos al Napoli, si attende soltanto il consueto tweet di Aurelio De Laurentiis. L’attaccante, che arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ieri, seppur con la valigia pronta, è sceso in campo negli ultimi minuti di Sporting Lisbona-Nacional, servendo l’assist vincente a Luis Suarez.

Sono tornate a fare affari Napoli e Sporting a oltre 25 anni dall’ultima volta: mai nell’era De Laurentiis alcun calciatore era stato prelevato dalla gloriosa società portoghese. Per risalire all’ultima operazione tra partenopei e lusitani bisogna tornare alla stagione 2000/2001, quella del ritorno in Serie A con Ferlaino e Corbelli alla guida della società e Zdenek Zeman (poi sostituito da Emiliano Mondonico) in panchina. In quella sessione di mercato furono addirittura tre i calciatori che si trasferirono da Lisbona a Napoli: José Luis Vidigal, Abdelilah Saber e Facundo Quiroga.

PUBBLICITÀ

Vidigal e Saber arrivarono a titolo definitivo e restarono all’ombra del Vesuvio, nonostante la retrocessione in Serie B. Il portoghese rimase di fatto fino al fallimento della società, successivamente divenuta di proprietà dell’albergatore Salvatore Naldi; ottenuto lo svincolo, tornò in Serie A con il Livorno e l’Udinese. Il marocchino, invece, fu ceduto al Torino, sempre in Serie B, dopo tre stagioni tra alti e bassi in azzurro.

Durò meno l’avventura di Facundo Quiroga. L’elegante difensore argentino non fu riscattato e tornò in Portogallo, dove conquistò la maglia dell’Albiceleste, con cui ha messo insieme ben 16 presenze e la partecipazione alla Coppa America 2004.

 

PUBBLICITÀ
Luciano Mottola
Luciano Mottola

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati