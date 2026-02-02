PUBBLICITÀ
Alisson Santos é del Napoli, oggi visite mediche e firma

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Il Napoli piazza un nuovo colpo in entrata e rinforza il reparto offensivo: Alisson Santos è pronto a vestire l’azzurro. Dopo l’arrivo di Giovane dall’Hellas Verona, il club partenopeo aggiunge un altro talento brasiliano sulle corsie esterne per far fronte alle assenze di David Neres, fermo per infortunio, e Noa Lang, ceduto nelle scorse settimane.

L’accordo tra SSC Napoli e Sporting CP è stato raggiunto nelle ultime ore sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Un’operazione fortemente voluta dal direttore sportivo Giovanni Manna, che ha lavorato a lungo sul giocatore bruciando la concorrenza di altri due club interessati.

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Napoli ha fissato le visite mediche a Villa Stuart per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio, nelle primissime ore del mattino. L’appuntamento è previsto tra le 09.00 e le 09.30, dopodiché il calciatore firmerà il contratto e sarà subito a disposizione di Antonio Conte, che ha grande necessità di alternative sulle fasce offensive, nonostante l’ottimo momento di Antonio Vergara.

Per Alisson Santos si tratta di una vera e propria favola calcistica: nel 2024 giocava in Serie C brasiliana, poi il passaggio nella Serie B portoghese, quindi l’esplosione in Champions League con lo Sporting e ora l’approdo nel Napoli campione d’Italia.

A confermare la chiusura dell’operazione è stato anche Fabrizio Romano, che sul suo profilo X ha scritto:

“Alisson Santos dallo Sporting CP al Napoli, è fatta. Accordo siglato e scambio di documenti in corso dopo l’accordo verbale di due giorni fa. 3 milioni di euro per il prestito, 15 milioni per l’acquisto. Altri due club hanno provato a inserirsi, ma il Napoli ci ha lavorato per settimane”.

Ora manca solo l’ultimo passo: visite mediche e firme, poi Alisson Santos sarà ufficialmente un nuovo rinforzo per il Napoli.

