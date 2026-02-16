PUBBLICITÀ
Alisson Santos, si ripete anche a Napoli: è lo specialista dei gol nei finali di partita

Di Luciano Mottola
Ci sono giocatori che entrano in campo. E poi ci sono quelli che entrano nel tempo, nel secondo tempo, per decidere le partite e spesso ci riescono.
Alisson Santos appartiene alla seconda categoria.

Il gol all’esordio in serie A contro la Roma è stato il primo con la maglia del Napoli, ma per il giovane brasiliano non è una novità lasciare il segno all’ultimo respiro. È quasi una vocazione. Una specialità. Un’abitudine.

I numeri raccontano una storia chiarissima: su 20 gol segnati finora in carriera, ben 14 sono arrivati da subentrato. Non un dettaglio statistico, ma un’identità precisa. È successo in Brasile con Figueirense, Náutico e Vitória. È successo in Serie B portoghese con il Leiria. E si è ripetuto con lo Sporting Lisbona.

Proprio con lo Sporting la sua impronta è stata ancora più evidente: sempre decisivo partendo dalla panchina. Due assist in campionato e tre gol in Champions League. E qui il dato diventa quasi irreale: una rete ogni 14 minuti nella massima competizione europea. Una media che non è da comprimario, come direbbe il minutaggio, ma da specialista chirurgico.

Il suo habitat naturale è l’ultimo quarto di gara. Dodici gol su venti totali sono arrivati negli ultimi minuti di partita. Quando le difese sono stanche, quando le gambe pesano, quando le partite si decidono. Lui arriva lì. E colpisce.

Il Napoli contro la Roma ha scoperto solo l’ultimo capitolo di un copione già scritto. Un giocatore che, nell’arco della sua breve carriera, ha dimostrato di non essere da palcoscenico, almeno quello iniziale, ma capace di prendersi la scena poco prima della conclusione dell’atto finale.

