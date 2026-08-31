Allarme truffe “zero-click” su Whatsapp: come funzionano e come proteggersi

PUBBLICITÀ

È stata recentemente segnalata una nuova ondata di compromissioni di account WhatsApp, caratterizzata da modalità riconducibili ad attacchi cosiddetti “zero-click“. Le vulnerabilità individuate riguardano versioni non aggiornate di iOS e di WhatsApp sui dispositivi Apple e, in alcuni casi, possono essere sfruttate senza che l’utente debba compiere alcuna azione. Una volta ottenuto l’accesso all’account, i criminali possono inviare messaggi fingendosi una persona conosciuta, come un familiare o un amico e chiedere denaro simulando di trovarsi in una situazione di emergenza. Al fine di prevenire spiacevoli inconvenienti, la Polizia di Stato ha consigliato di attuare alcuni accorgimenti sui propri dispositivi digitali.

Come evitare le truffe su Whatsapp

Per ridurre i rischi di compromissione dei propri dispositivi digitali è importante seguire alcune indicazioni come non effettuare pagamenti prima di aver verificato l’identità di chi formula la richiesta, contattando direttamente la persona attraverso un altro numero o dispositivo oppure, quando possibile, di persona. Bisogna, inoltre, mantenere sempre aggiornati sia il sistema operativo del dispositivo, sia l’applicazione WhatsApp. Controllare periodicamente la sezione “Dispositivi collegati” di WhatsApp, attraverso la quale è possibile verificare le sessioni associate al proprio account e disconnettere immediatamente eventuali dispositivi non riconosciuti. Fondamentale poi l’attivazione della verifica in due passaggi per limitare il download automatico di contenuti e allegati, nonché proteggere il dispositivo mediante codice, Touch ID o Face ID.

PUBBLICITÀ

Se l’account WhatsApp risulta compromesso è importante avvisare tempestivamente i propri contatti, invitandoli a non rispondere a eventuali richieste di denaro, avviando la procedura di recupero dell’account. Apple ha provveduto a risolvere tali compromissioni con specifici aggiornamenti di sicurezza e raccomanda, pertanto, di mantenere protetti dispositivi e applicazioni mediante l’installazione delle versioni più recenti, nonché di utilizzare l’autenticazione a due fattori per il proprio Apple Account. In caso di dubbi o segnalazioni è possibile rivolgersi alla Polizia Postale tramite il sito del Commissariato di PS online www.commissariatodips.it.