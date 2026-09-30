Antonio Green e Regold, il 2 ottobre a mezzanotte arriva il nuovo singolo

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Napoli si prepara a una nuova uscita musicale. Il 2 ottobre, allo scoccare della mezzanotte, arriva il nuovo singolo firmato da Antonio Green insieme a Regold, rapper che negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé con il successo di Tmax e Arsenal.

Ancora una volta Antonio Green sceglie di raccontare la strada, i ragazzi e quella voglia di andare avanti nonostante le difficoltà. Una canzone che nasce dall’esperienza personale e dal vissuto di uno scugnizzo vero, con parole dedicate a chi cresce in mezzo alle difficoltà e cerca comunque la propria strada.

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Il nuovo brano punta quindi a raccontare una realtà vissuta sulla propria pelle: quella dei ragazzi che devono imparare a guardare avanti, affrontando ostacoli e momenti difficili senza arrendersi.

Antonio Green, il fenomeno di TikTok

Intanto il venditore più famoso di Napoli non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Volto sorridente, taglio di capelli alla moda e look sportivo: su TikTok è diventato virale come Antonio Green.

Il suo seguito sui social è cresciuto rapidamente, con centinaia di migliaia di follower e milioni di “mi piace”. Basta osservare il capannello di persone che spesso si forma intorno a lui, tra via dei Mille e via Filangieri, per capire quanto sia diventato riconoscibile nel panorama social napoletano.

Sulla piattaforma i suoi contenuti sono spesso accompagnati da musica rap o neomelodica e Antonio Green si presenta come il “venditore dei vip”. La sua attività per strada è diventata parte integrante del personaggio che il pubblico ha imparato a conoscere attraverso i video.

Il successo insieme a Regold

Adesso il nuovo progetto musicale lo vede al fianco di Regold, artista che negli ultimi mesi ha conquistato sempre più attenzione con Tmax e Arsenal. Il brano ha raccolto numerose visualizzazioni e ha contribuito a far crescere la popolarità del rapper, tanto che i fan lo riconoscono sempre più spesso anche per strada, chiedendogli foto e video.

La collaborazione con Antonio Green nasce così dall’incontro tra due personaggi che hanno costruito il proprio seguito soprattutto attraverso il mondo dei social e della musica.

«Da ragazzino ho perso mio padre»

Dietro il personaggio di Antonio Green c’è anche una storia personale difficile. Lui stesso ha raccontato: «Da ragazzino ho perso mio padre e sono cresciuto da solo in una stanza».

È proprio questo vissuto a dare un significato particolare alle parole dedicate ai ragazzi nel nuovo singolo. Il messaggio è quello di chi, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, vuole continuare ad andare avanti.

Il 2 ottobre, a mezzanotte, sarà quindi il momento dell’uscita ufficiale. Antonio Green e Regold sono pronti a portare una nuova storia musicale sui social e tra i loro fan, con una canzone che parla di strada, sacrifici, gioventù e voglia di non mollare.