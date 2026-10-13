Divieti e limiti di velocità, le nuove regole per gli ingressi al Maradona

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Nelle scorse ore è stata pubblicata l’Ordinanza di riorganizzazione della viabilità e della sosta dell’area di via Claudio. Il provvedimento fa seguito all’iniziativa degli Assessori Edoardo Cosenza (Infrastrutture e Mobilità) e Antonio De Iesu (Polizia Locale e Legalità). I due in questione, lo scorso 30 settembre avevano tenuto un incontro operativo incentrato sulla . All’incontro avevano preso parte i rappresentanti della Polizia Locale, del servizio Viabilità del Comune e il Presidente della Scuola Politecnica Federico II, prof. Andrea Prota.

I due assessori avevano dato mandato di avviare immediatamente l’esame dello stato dei luoghi. L’obiettivo era quello di riformulare in tempi brevi una proposta che mirasse alla riorganizzazione dell’area pedonale e di valorizzare lo spazio pubblico, garantendo la creazione del maggior numero possibile di stalli di sosta gratuiti dedicati ai ciclomotori con lo scopo di migliorare la mobilità e la sicurezza degli studenti.

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Divieti e limiti di velocità, le nuove regole per Fuorigrotta

limite di velocità di 30 km/h;

divieto di sosta e fermata ambo i lati nel tratto compreso tra piazza G. D’annunzio e l’ingresso della Facoltà di Ingegneria;

area di sosta libera incustodita per motocicli e ciclomotori;

divieto di transito veicolare eccetto per veicoli delle forze dell’ordine e per le emergenze di soccorso: a) nel tratto a partire da 10 metri dopo la Tribuna Gate 3 fino al palo PI n. 163 048, all’intersezione con largo Barsanti e Matteucci; b) nel tratto di strada che costeggia l’apertura di luce del sottopasso Claudio e consente l’accesso alla tribuna ospiti;

divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione forzata coatta in tutti i tratti ove la sosta non è regolamentata;

Cosenza e De Iesu soddisfatti

“L’Ordinanza in argomento da una risposta in tempi rapidi all’esigenza di razionalizzazione, ridefinendo l’uso degli spazi e dei flussi”. Questo il commento degli Assessori Cosenza e De Iesu, inoltre ribadiscono: “L’Ordinanza, come di consueto, entrerà in vigore non appena installata la relativa segnaletica orizzontale e verticale”.