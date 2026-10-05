Boxe, la Pugilistica Pizzo protagonista ai Campionati Italiani Under 15 con due vittorie

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Due vittorie e due sconfitte, ma soprattutto quattro giovani pugili capaci di lasciare il segno sul ring. È questo il bilancio della Pugilistica Pizzo ai Campionati Italiani – Fase Regionale Under 15, dove i ragazzi della Fitness Boxe Pizzo di Giugliano hanno affrontato gli incontri con determinazione, carattere e spirito competitivo.

A conquistare la vittoria ai punti sono stati Antonio Viana e Luigi Cecere, protagonisti di due prestazioni convincenti che hanno permesso loro di ottenere un risultato importante al termine dei rispettivi incontri. Un riconoscimento al lavoro svolto quotidianamente in palestra e alla preparazione portata avanti con impegno.

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Sono invece arrivate due sconfitte ai punti per Fabrizio Pirozzi e Giuseppe Pennacchio. Un risultato che non cancella la prestazione dei due giovani atleti, capaci di affrontare il ring con grinta, coraggio e determinazione. Per loro, l’esperienza maturata in questa competizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita sportiva.

Dietro le prestazioni dei quattro pugili c’è il lavoro dei maestri Gennaro e Salvatore Pizzo, che seguono quotidianamente i ragazzi nella preparazione tecnica e atletica, accompagnandoli nella loro crescita dentro e fuori dal ring.

Per la Pugilistica Pizzo, dunque, il bilancio della giornata va oltre il semplice risultato degli incontri: quattro giovani sul ring, quattro prove di carattere e un’importante esperienza maturata in una competizione regionale.

La palestra Fitness Boxe Pizzo, in via Pietro Colletta 8 a Giugliano, continua così il proprio lavoro sulla formazione dei giovani pugili, puntando su tecnica, disciplina e passione per la boxe.