Valzer di panchine in serie A: Allegri al Milan, Inzaghi alla Juve e Gasperini a Roma

La stagione 2025/2026 vedrà tanti allenatori in bilico ma forse l’unico a non muoversi sarà proprio Antonio Conte. Molti di quest’ultimi sono in ballo, altri sono già saltati, ma analizziamoli più nel dettaglio. L’inter, molto probabilmente anche in base all’esito della finale di monaco, prenderà in considerazione un nuovo allenatore oltre Simone Inzaghi, a cui già è stato proposto un biennale da 42 milioni netti dall’Al-Hilal. I nomi più caldi per la panchina nerazzurra rimangono Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri, accostato a più squadre di Serie A tra cui Napoli e al Milan.

La situazione in casa Roma dopo l’addio di Ranieri è ancora un mistero. Il nome più gettonato resta l’allenatore Gian Piero Gasperini che salvo grandi colpi di scena, andrà via da Bergamo. I tifosi giallorossi non hanno apprezzato questa ipotesi di mercato e hanno esposto uno striscione per esprimere tutto il loro disappunto con la scritta:” Rispettate la nostra storia…non portate quella m***a di Gasperini a Roma”.

Per i bergamaschi invece, due possibili candidature sulla panchina: Igor Tudor o Maurizio Sarri, che, nelle ultime ore, è stato accostato alla Lazio e che darebbe vita ad un ritorno che avrebbe del clamoroso.

Sulla panchina della Juventus il futuro di Igor Tudor è ancora da definire. Infatti il croato guiderà la squadra al Mondiale per club; nonostante ciò, l’obbiettivo principale dei bianconeri resta Antonio Conte.

Panchina Napoli: la decisione di Conte entro venerdì

Dopo la vittoria dello scudetto, il nome di Antonio Conte vacilla per la panchina del Napoli anche se, nelle ultime ore, sta crescendo la fiducia per una possibile permanenza grazie al presidente Aurelio De Laurentiis che gli ha garantito una rosa competitiva e che non baderà a spese in questa sessione di calciomercato. Qualora le strade tra gli azzurri ed il tecnico salentino si dovessero separare, ci sono due destini già scritti per entrambi. Sulla panchina del Napoli andrebbe Massimiliano Allegri, accostato con vigore anche al Milan negli ultimi giorni. Mentre, Antonio Conte, prenderà il posto di Igor Tudor sulla panchina della Juventus con un clamoroso ritorno a Torino.

