PUBBLICITÀ
HomeSportAltra tegola per il Napoli, Lobotka out un mese per uno stiramento...
Sport

Altra tegola per il Napoli, Lobotka out un mese per uno stiramento muscolare

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Altra tegola per il Napoli, Lobotka out un mese per uno stiramento muscolare
Altra tegola per il Napoli, Lobotka out un mese per uno stiramento muscolare
PUBBLICITÀ

Ad appena 48 ore dalla vittoria contro il Genoa e a pausa nazionali appena iniziata, il Napoli si trova ad affrontare l’ennesima emergenza infortuni.

Altra tegola per il Napoli, Lobotka out un mese per uno stiramento muscolare

Ai già acciaccati Rrahmani e Buongiorno, i cui rientri sono previsti ad Eindhoven in occasione della trasferta di Champions League per il primo e a Torino, in occasione della prossima di campionato, per il secondo, si aggiungono Milinkovic-Savic, Politano ma soprattutto Lobotka.

PUBBLICITÀ

Il regista slovacco, che era uscito anzitempo durante la partita contro il Genoa per un fastidio all’inguine, aveva già lasciato presagire che non si trattasse di nulla di buono. E a confermare queste sensazioni, gli esami clinici cui si è sottoposto nella giornata odierna, che hanno di fatto evidenziato uno stiramento muscolare che lo costringerà ad almeno un mese di stop, con rientro previsto dopo la sosta nazionali di novembre. Lobotka ha già lasciato il ritiro della nazionale slovacca per far rientro a Napoli ed iniziare l’iter riabilitativo.

In quanto alle situazioni legate a Milinkovic-Savic e Politano, il primo aveva accusato un fastidio alla schiena già nel post-Genoa, e a scopo cautelativo è stato richiamato indietro dal Napoli dopo che si era unito alla nazionale serba per i prossimi impegni: i tempi di recupero dovrebbero essere stimati in circa 10 giorni. Mentre il secondo era uscito affaticato durante il match contro il Genoa, non potendo rispondere alla chiamata della Nazionale (che ha chiamato, al suo posto, il compagno di squadra Spinazzola). La speranza è che si sia fermato in tempo, ma ad ogni modo verranno effettuati nuovi esami per quantificare l’entità del problema dell’esterno offensivo.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati