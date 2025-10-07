PUBBLICITÀ

Ad appena 48 ore dalla vittoria contro il Genoa e a pausa nazionali appena iniziata, il Napoli si trova ad affrontare l’ennesima emergenza infortuni.

Altra tegola per il Napoli, Lobotka out un mese per uno stiramento muscolare

Ai già acciaccati Rrahmani e Buongiorno, i cui rientri sono previsti ad Eindhoven in occasione della trasferta di Champions League per il primo e a Torino, in occasione della prossima di campionato, per il secondo, si aggiungono Milinkovic-Savic, Politano ma soprattutto Lobotka.

Il regista slovacco, che era uscito anzitempo durante la partita contro il Genoa per un fastidio all’inguine, aveva già lasciato presagire che non si trattasse di nulla di buono. E a confermare queste sensazioni, gli esami clinici cui si è sottoposto nella giornata odierna, che hanno di fatto evidenziato uno stiramento muscolare che lo costringerà ad almeno un mese di stop, con rientro previsto dopo la sosta nazionali di novembre. Lobotka ha già lasciato il ritiro della nazionale slovacca per far rientro a Napoli ed iniziare l’iter riabilitativo.

In quanto alle situazioni legate a Milinkovic-Savic e Politano, il primo aveva accusato un fastidio alla schiena già nel post-Genoa, e a scopo cautelativo è stato richiamato indietro dal Napoli dopo che si era unito alla nazionale serba per i prossimi impegni: i tempi di recupero dovrebbero essere stimati in circa 10 giorni. Mentre il secondo era uscito affaticato durante il match contro il Genoa, non potendo rispondere alla chiamata della Nazionale (che ha chiamato, al suo posto, il compagno di squadra Spinazzola). La speranza è che si sia fermato in tempo, ma ad ogni modo verranno effettuati nuovi esami per quantificare l’entità del problema dell’esterno offensivo.