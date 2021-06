E’ cominciato l’Amazon Prime Day. Da mezzanotte e fino alle 24 di domani, tantissimi prodotti in vendita sul sito sarano super scontati. Quest’anno saranno garantite tantissime offerte speciali su prodotti appartenenti a varie categorie: dalla tecnologia alla cura della casa, dallo sport all’abbigliamento, e l’elenco potrebbe andare avanti ancora a lungo.

Sulla home page di Amazon, ci sono due categorie: le offerte del giorno che durano per tutto il Prime Day, e le offerte lampo, che invece durano per un numero di ore predefinito e sono valide solo fino a esaurimento scorte. Tra i ‘best seller’, l’immancabile Amazon Alexa che, come ogni anno, vede il suo prezzo scendere fino a 19,90 euro. Sconti enormi anche sui prodotti Apple, con l‘Iphone 12 scontato del 20%.

Gli sconti, come già detto, riguardano tantissimi prodotti differenti: smartphone, tablet, notebook, componenti per PC, dispositivi indossabili, videogiochi, console, film, prodotti per la casa e molto altro ancora. Ovviamente, per poter usufruire dei prezzi al ribasso, bisogna essere un utente Prime.

Il guru dell’Informatica Salvatore Aranzulla ha selezionato le migliori offerte su tutti i prodotti in scontro per l’Amazon Prime Day. CLICCA QUI PER SCOPRIRLE.

Amazon Prime Day, come diventare un utente Prime

Per diventare un utente Prime bisogna andare sul sito di Amazon e andare alla sezione dedicata. Una volta lì sarà possibile sottoscrivere due tipi di abbonamenti: quello mensile, al costo di 3,99 euro al mese, o quello annuale, per 36 euro. Inoltre, qualunque sia il tipo di abbonamento da te sottoscritto, avrai diritto anche all’esclusivo servisio di Amazon Prime Video e Amazon Music.

In ogni caso, se il servizio non dovesse soddisfarti, hai 30 giorni di tempo per annullare l’iscrizione senza alcun costo. Il primo mese infatti è considerato di prova ed è ‘regalato’ da Amazon. Per diventare un cliente Prime e sfruttare quindi i vantaggi dell’Amazon Prime Day, CLICCA QUI.