America’s Cup a Napoli, De Laurentiis: “Una grande occasione per la città”

PUBBLICITÀ

Napoli si prepara ad ospitare nel 2027 l’America’s Cup, la più antica competizione velica al mondo. Il campo di regata, tra Posillipo e Castel dell’Ovo, sarà tra i più suggestivi al mondo. Villaggio sul lungomare per permettere agli spettatori la migliore visuale, e team di base a Bagnoli, in attesa dei lavori di riqualificazione. Sul tema è intervenuto il presidente della squadra di calcio del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Aurelio de Laurentiis sull’America’s Cup a Napoli

Condizioni perfette per la regata, campo suggestivo e tifo appassionato e coinvolto. L’America’s Cup a Napoli ha tutte le carte in regola per essere una competizione indimenticabile e al livello di una città sempre più in crescita dal punto di vista sportivo e culturale. “Una grande opportunità per Napoli. L’America’s Cup potrà essere uno dei tanti motori per contribuire all’ulteriore crescita dell’immagine della città“, dice il presidente del Napoli De Laurentiis, non nuovo a cercare sinergie con gli altri elementi fondanti della città di Napoli ulteriori al calcio. “Sarà importante che il progetto coinvolga tutte le realtà in grado di enfatizzare un evento che potrà essere memorabile. Il Calcio Napoli sarà sempre a disposizione per trovare quelle sinergie che contribuiscano alla riuscita dell’evento“.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ