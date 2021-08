Rivoluzione ad Amici, Arisa e Stefano De Martino lasciano: i motivi dell'addio

Colpi di scena, e non pochi, quelli a cui stanno assistendo i fan di ‘Amici’. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Arisa non farebbe più parte del programma dopo una lunga trattativa con Maria De Filippi. Al suo posto dovrebbe subentrare Lorella Cuccarini che, se lo scorso anno insegnava ballo, quest’anno invece sarà maestra di canto.

Tantissimi cambi, dai giudici agli insegnanti: tutte le novità ed un possibile ritorno di Elodie

Ma non si tratta dell’unico cambio. Il settimanale ‘Chi‘, infatti, ha parlato anche di un altro possibile addio da parte di Anna Pettinelli. Ma restano ancora da attendere ulteriori accertamenti. Entra invece ufficialmente a far parte della squadra del talent show Raimondo Todaro, ballerino che Maria De Filippi ha acquistato da Ballando con le Stelle. La notizia, inoltre, avrebbe fatto arrabbiare e non poco Milly Carlucci.

Rivoluzione che, incredibilmente, non si ferma qui. Sulla poltrona rossa dei giudici del Serale pare che non ci sarà più neanche Stefano De Martino. In quel periodo, infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez dovrebbe tornare alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile in prima serata su Rai2. Non è da escludere – scrive Gossip e Tv – il ritorno a casa di una cantante che ha fatto la sua fortuna partecipando alla trasmissione: Elodie Patrizi.

Tantissime novità ad Amici

La notizia rivelata dalla rivista di Alfonso Signorini parla di una Anna Pettinelli lontana dalla trasmissione di Maria De Filippi. E, secondo alcune voci, pare che il suo posto potrebbe essere preso proprio da un ex concorrente di Amici: Alberto Urso. Il tenore, infatti, è sempre stato presente nel programma anche dopo la sua vittoria. E, inoltre, è stato scelto come assistente ai coach che aiutavano i ragazzi alla preparazione dei brani da presentare nella fase finale della trasmissione. Insomma, c’è da aspettarsi tanto per la nuova edizione del talent show.