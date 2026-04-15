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Stanotte ignoti si sono introdotti al I Circolo Didattico “Mena Morlando”, in piazza Gramsci. I vandali hanno messo a soqquadro la segreteria, danneggiando locali e arredi. Non è stato portato via nulla. È il secondo episodio in meno di sette giorni. La scorsa settimana era stata colpita la sala teatro.

Ancora un raid al I° Circolo in piazza Gramsci, vandali distruggono la segreteria

“Stamattina mi sono recato a scuola e ho incontrato la dirigente scolastica Gelsomina Raia – dichiara il sindaco Diego D’Alterio – Insieme abbiamo valutato il da farsi. È nostra intenzione rafforzare subito le misure di sicurezza e avviare l’iter per un nuovo sistema di antifurto.

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La condanna dell’amministrazione comunale per quanto accaduto è unanime. Colpire una scuola significa colpire i nostri ragazzi e il lavoro quotidiano di chi garantisce formazione e presidio educativo. Per questo agiremo in modo deciso: sono in corso le verifiche sulle immagini delle telecamere presenti in zona. Abbiamo già visto che i responsabili sono entrati da viale Primo Aviere Luigi Iodice e si sono introdotti nell’istituto dal retro.

Chi ha compiuto questo gesto sarà individuato. Come è accaduto per il raid al cinema in piazza Municipio, anche in questo caso arriveremo ai responsabili.”