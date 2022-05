Investito sulle strisce da un’auto pirata, Andrea muore a 18 anni

Non ce l’ha fatta Andrea Boschieri, studente di 18 anni di Vicenza, che è morto due giorni dopo essere stato investito sulle strisce da un pensionato a causa delle ferite riportate. Andrea, studente del centro di formazione professionale Istituto San Gaetano Vicenza, tra pochi mesi avrebbe sostenuto l’esame di maturità.

Stando a quanto sarebbe stato ricostruito da alcuni testimoni oculari, l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 21 dello scorso 20 maggio. Il giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, in località Ca’ Balbi, sarebbe stato travolto in pieno dall’auto guidata da un anziano. Quest’ultimo già in precedenza era stato denunciato per lesioni stradali. Ora l’accusa è di omicidio stradale.

Immediato il soccorso da parte dei passanti al ragazzo, trasportato d’urgenza in ospedale. Purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi e Andrea, alle 18.30 di domenica 22 maggio, è stato dichiarato morto dai medici.

Il dolore della famiglia “Attraversa le stelle fino al paradiso”

Vicenza è in lutto per la morte di Andrea. Gli amici dell’istituto superiore si uniscono al dolore della famiglia. Il papaà ex carabiniere è titolare di una Tipografia: “Ciao Andrea, amore mio. L’angelo quella notte ti ha messo le ali e ti ha insegnato a volare così hai attraversato le strade stellate fino al paradiso” hanno scritto i familiari in un post pubblicato sul profilo dell’attività di famiglia.