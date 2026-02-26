Anguissa è finalmente pronto, con lui è un altro Napoli: lo dicono i numeri

PUBBLICITÀ

Ci sono giocatori che si notano quando fanno gol. E poi ci sono quelli che ti accorgi di aver perso quando la squadra comincia a respirare più corto. Anguissa appartiene alla seconda specie. E i numeri, freddi come un referto medico, raccontano una verità molto semplice: senza di lui il Napoli ha perso ritmo, sostanza, punti.

I numeri che fanno rumore

Con il centrocampista camerunense in campo, il Napoli ha conquistato 7 vittorie in 11 partite di campionato, con una media di 2 punti a partita. Senza di lui, nei successivi 15 match, la media è scesa a 1,87 punti.

Una differenza che può sembrare sottile, ma in un campionato tirato pesa come un macigno. Sono quei decimali che a fine stagione diventano distacco, classifica, pressione.

L’impatto offensivo inatteso

Fino all’infortunio rimediato in nazionale, Anguissa era stato il giocatore più decisivo del Napoli, al pari di Kevin De Bruyne per incidenza nelle azioni offensive, con quattro gol e due assist tra Serie A: non esattamente numeri da mediano di fatica.

Ancora più significativo un dato: in tutte e sei le occasioni in cui è entrato direttamente nelle azioni da gol, il Napoli ha sempre vinto. Cinque successi su cinque. Quando lui accende la miccia, la partita prende la strada azzurra.

Equilibrio, strappi e coperture

Anguissa non è solo statistica. È equilibrio tra le linee, è la gamba che copre quaranta metri in un respiro, è il centrocampo che non si spezza quando gli avversari alzano i giri.

Senza di lui il Napoli ha dovuto reinventarsi, adattarsi, talvolta soffrire. Non solo per i gol mancati, ma per quella capacità di legare difesa e attacco che non sempre si misura con i numeri.

Ora è pronto a tornare tra i convocati. E la sensazione è che non sia soltanto un rientro, ma una restituzione. Come quando rimetti al suo posto un ingranaggio fondamentale e il motore ricomincia a girare pieno, rotondo.

Il Napoli lo aspetta. E i numeri, non mentono.