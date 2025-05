Strapotere fisico e gol, Zambo Anguissa è stato il vero motore del Napoli

PUBBLICITÀ

In questa stagione André-Franck Zambo Anguissa si è affermato e riconfermato come uno dei pilastri del centrocampo del Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Il centrocampista camerunense ha combinato forza fisica, intelligenza tattica e una, ormai non sorprendente, efficacia offensiva, contribuendo in modo significativo allo scudetto degli azzurri. Anguissa è stato fondamentale nel sistema di gioco di Antonio Conte, facendo da intermediario tra difesa e attacco. La sua capacità di recuperare palloni e di impostare il gioco ha permesso al Napoli di mantenere il controllo del centrocampo in molte partite cruciali, insieme a Lobotka e Mc Tominay.

Questa stagione non è stata di certo priva di ostacoli per lui. Infatti, un infortunio muscolare al soleo della gamba destra lo ha costretto a saltare il big match contro l’Inter, una partita chiave nella corsa al titolo. Nonostante ciò, la sua dedizione e la sua determinazione nel recupero hanno sottolineato quanto il ragazzo tenesse davvero alla squadra e a fare bene con la maglia azzurra.

PUBBLICITÀ

Anguissa, statistiche di rilievo e un futuro lontano da Napoli

In 35 presenze con la maglia azzurra in Serie a, Zambo Anguissa ha trovato ben 6 reti e fornito 4 assist, dunque numeri notevoli per un centrocampista con compiti prettamente difensivi. Tra le reti più significative del classe 95′ ricordiamo sicuramente quella in casa al Maradona contro la Juventus e il gol, che per un attimo ha fatto sognare i tifosi del Napoli prima del pareggio subito, contro al Bologna.

Statistiche impressionanti per Zambo Anguissa che ha mantenuto una precisione nei passaggi che supera l’80%, evidenziando la sua importanza nella costruzione del gioco e, come se non bastasse ha effettuato un elevato numero di dribbling totali, dimostrando le sue abilità nel superare gli avversari e nel creare scenari offensivi. Il futuro dell’ex Fulham ultimamente è oggetto di discussione in quanto il club partenopeo ha esercitato l’opzione di rinnovo fino al 2027, ma non è stato ancora raggiunto un accordo per un’estensione oltre tale data. Nel frattempo, alcuni rumors parlano di un interesse concreto per il giocatore camerunense da parte dell’Al-Hilal, squadra araba dove milita anche Kalidou Koulibaly, ex colonna portante della difesa del Napoli.

PUBBLICITÀ