Animi infuocati in Napoli-Milan: cosa ha urlato Allegri che ha fatto infuriare Oriali

Momenti di forte tensione durante Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa, con le panchine protagoniste di un acceso confronto che ha fatto il giro del web nelle ore successive. Tutto nasce da un episodio chiave del match: il duro intervento di Mike Maignan su Matteo Politano, giudicato da molti da cartellino rosso ma non sanzionato dall’arbitro Zufferli.

La decisione del direttore di gara ha scatenato la reazione immediata della panchina del Napoli. Proteste vibranti, urla e nervi tesi, con Lele Oriali in prima linea. Il dirigente azzurro si sarebbe rivolto con decisione al quarto uomo, chiedendo un intervento nei confronti di Massimiliano Allegri, coinvolto direttamente nel parapiglia verbale a bordo campo.

Il retroscena e il labiale di Allegri

A rendere ancora più rovente la vicenda sono alcune immagini inedite emerse sui social nella mattinata successiva alla partita. I video, diventati rapidamente virali, inquadrano la panchina del Milan proprio nel momento della lite. Dal filmato si coglie chiaramente il labiale di Allegri che, rivolgendosi verso la panchina azzurra, urla un insulto pesante: “Sei un cogli*ne!”.

Un episodio che aggiunge benzina sul fuoco a una sfida già carica di tensione e rivalità, e che rischia ora di avere strascichi anche fuori dal campo, con possibili valutazioni da parte degli organi competenti. Intanto, Napoli-Milan di Supercoppa si conferma una partita destinata a far discutere ben oltre il risultato finale.