Ansia a Salerno per Giuseppe Adinolfi, non si hanno notizie del 38enne da un giorno

Giuseppe Adinolfi, un uomo di 38 anni di Salerno, è scomparso. Dalla mattina di ieri, mercoledì 14 gennaio, non si hanno più sue notizie e il suo telefono risulta spento.
La scomparsa è stata segnalata ai carabinieri, come riportato in un messaggio pubblicato su Facebook.
Al momento della scomparsa, Giuseppe indossava probabilmente un giubbotto scuro, forse verde, scarpe da ginnastica e una tuta con pantaloni rossi e neri.
Chiunque lo veda o abbia informazioni utili è invitato a contattare Giovanni al numero 3474075409 oppure Giorgia al 3428064242.