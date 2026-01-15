PUBBLICITÀ
Ansia a Salerno per Giuseppe Adinolfi, non si hanno notizie del 38enne da un giorno

Di Nicola Avolio
Giuseppe Adinolfi, un uomo di 38 anni di Salerno, è scomparso. Dalla mattina di ieri, mercoledì 14 gennaio, non si hanno più sue notizie e il suo telefono risulta spento.

La scomparsa è stata segnalata ai carabinieri, come riportato in un messaggio pubblicato su Facebook.

Al momento della scomparsa, Giuseppe indossava probabilmente un giubbotto scuro, forse verde, scarpe da ginnastica e una tuta con pantaloni rossi e neri.

Chiunque lo veda o abbia informazioni utili è invitato a contattare Giovanni al numero 3474075409 oppure Giorgia al 3428064242.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

