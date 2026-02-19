PUBBLICITÀ
Ansia nel Napoletano, Anna e Laura sono scomparse: ultimo avvistamento a Melito

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ore di forte apprensione in provincia di Napoli per la scomparsa di Anna e Laura, entrambe di 15 anni. Le due adolescenti risultano irreperibili e le famiglie, in stato di grande preoccupazione, hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni utili si faccia avanti. Secondo quanto riferito, l’ultimo avvistamento risale a via Roma a Melito, nei pressi della filiale UniCredit. Da quel momento si sono perse le loro tracce e ogni tentativo di contatto si è rivelato vano.

La notizia è stata diffusa anche attraverso i social network. Chiunque abbia visto Anna e Laura o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o a rivolgersi al numero di emergenza 112.

