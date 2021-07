Lungo messaggio su Instagram di Katia Aveiro, sorella del fuoriclasse della Juventus, che ha annunciato di essere positiva al Covid dallo scorso 17 luglio. Dopo 6 giorni in isolamento domiciliare, a causa di un peggioramento, è stata ricoverata in ospedale per una polmonite. “Prosegue tutto bene, mi sto riprendendo grazie a Dio”, le sue parole.

“Accidenti, il virus mi ha beccata, dal 17 luglio sono positiva e sono stata in isolamento a casa molto bene, con pochi sintomi e mantenendo il protocollo come dettano le regole. Tutti a casa l’hanno preso tranne mia madre (grazie a Dio). Purtroppo da venerdì scorso, il 23, sono peggiorata e ho preso la polmonite a causa del maledetto virus”.