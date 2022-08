Lacrime e dolore a Piscinola, Antonio è morto dopo il tragico incidente

Lacrime e dolore a Piscinola per la morte di un giovane ragazzo. Lo schianto fatale è avvenuto venerdì in via Madonna delle Grazie. Antonio di Guido si è scontrato frontalmente con un altro scooter. L’impatto è stato tremendo. Le condizioni sono apparse subito gravi. Nonostante i soccorsi, Antonio non ce l’ha fatta lasciando un dolore immenso negli amici e parenti. Tutti lo descrivono come un bravissimo ragazzo, sempre solare e sorridente. “Fratello mio vola più in alto che puoi, spero che tu starai sempre accanto a me. Sei l’angelo più bello del Paradiso, mi manchi…..”, scrive il fratello sui social. Tante le dediche per Antonio. “Sentite condoglianze, purtroppo anch’io ho perso un fratello e so cosa significa Ho un forte dolore per là sua scomparsa. Un ragazzo molto giovane, un ragazzo pieno di vita davanti”.