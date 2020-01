“Antonio resterai nel mio cuore” dolore per la morte del pizzaiolo napoletano

Dramma nella serata di mercoledì in un locale nel centro di Bergamo. Un uomo di 43 anni, Antonio Zuppelli, ha perso la vita in seguito ad un malore fatale. Originario di Napoli, il 43enne viveva in Lombardia da qualche anno e lavorava come pizzaiolo. A riportare la notizia è L’eco di Bergamo.

I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi che, giunti sul posto insieme alla polizia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il collega pizzaiolo e amico: “Purtroppo stamattina la brutta notizia un’altro carissimo amici fraterno è andato, non riesco a crederci ci eravamo sentiti durante le festività e al tuo ritorno dovevamo stare insieme purtroppo non si può più amico mio, riposa in pace Antonio Zuppelli 😭 😭 resterai sempre nei miei migliori ricordi e nel mio cuore”.