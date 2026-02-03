PUBBLICITÀ
Sport

“Approvati i lavori di ammodernamento al Maradona”, c’è l’annuncio del sindaco Manfredi

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Annuncio importante da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Riguarda lo stadio Maradona, il suo futuro, i lavori, il restyling e la rincorsa verso Euro 2032.

“Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all’altezza delle grandi sfide sportive e degli eventi internazionali che attendono la nostra città”. Lo scrive il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social.

E poi ancora: “Nei prossimi giorni, infatti, incontreremo di nuovo i delegati della UEFA per presentare definitivamente la candidatura di Napoli e dello stadio Maradona per ospitare le partite degli Europei 2032. La collaborazione tra istituzioni locali e nazionali – sul Maradona abbiamo finalmente anche il sostegno della Regione – ci permette di programmare, finanziare e realizzare interventi di lungo periodo, nell’interesse esclusivo dei cittadini e dei tifosi. Napoli merita uno stadio all’altezza della sua storia, dei suoi tifosi e del suo futuro di città sempre più moderna”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Gaetano Manfredi (@manfredi_official)

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

